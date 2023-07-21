إعادة فتح شاطئ دمرته أمواج تسونامي 2011 في اليابان

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إشينوماكي، محافظة ميياغي (جيجي برس) - سيتم فتح شاطئ في إشينوماكي، محافظة ميياغي، للسباحين اعتبارًا من يوم السبت لأول مرة منذ ضرب زلزال ضخم وتسونامي شمال شرق اليابان في عام 2011.

دمر التسونامي الحاجز البحري على طول الشاطئ وألحق أضرارًا بمرافق الشاطئ، بما في ذلك مرحاض وغرفة تغيير الملابس.

قامت حكومة مدينة إشينوماكي ببناء جدار بحري بارتفاع 8 أمتار وإصلاح المرافق التالفة. ولكن لم يتم استعادة المرافق للعمل بسبب جائحة كورونا.

في يوم الثلاثاء، قام نحو 30 شخصًا، بمن فيهم السكان المحليين، بتنظيف الشاطئ وجمع الأخشاب المطفية والقمامة لاستقبال السباحين مرة أخرى.

قالت فوكيكو تاكاهاشي (60 عامًا)، التي شاركت في عملية التنظيف: ”نحن فخورون بهذا الشاطئ. أريد أن يأتي العديد من الناس“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)