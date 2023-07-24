بداية قوية لليابان في كأس العالم للسيدات

أخبار اليابان

هاميلتون - (جيجي برس) - انطلقت اليابان بقوة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، المستضافة من قبل أستراليا ونيوزيلندا، بفوز قوي بنتيجة 5-0 على زامبيا في مباراة المجموعة الثالثة يوم السبت.

في التصنيفات الأخيرة للفيفا، تحتل اليابان المركز 11 وزامبيا المركز 77.

تهدف اليابان إلى الفوز بكأس العالم لأول مرة. ستواجه اليابان كوستاريكا يوم الأربعاء.

في المجموعة الخامسة، حققت الولايات المتحدة، التي تسعى للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، فوزًا 3-0 على فيتنام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)