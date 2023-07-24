3 جرحى في هجوم بسكين بالقرب من مطار كانساي الدولي في اليابان

أخبار اليابان

أوساكا -(جيجي برس) - أُصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بالسكين يوم الأحد في قطار في محطة قريبة من مطار كانساي الدولي في مدينة إيزوميسانو في محافظة أوساكا في غرب اليابان.

تم اعتقال رجل مسلح بسكين في الموقع بتهمة محاولة القتل.

تلقت الشرطة مكالمة طوارئ تبلغ عن الحادث في محطة رينكو تاون في حوالي الساعة 10:25 صباحاً.

وفقًا لسلطات الإطفاء، أُصيب الثلاثة بإصابات ولكنها لم تكن تهدد حياتهم ويتعلق الأمر برجلين في السبعينات من العمر وفتى في العشرينات من العمر ومراقب قطار في العشرينات من عمر شركة غرب اليابان للسكك الحديدية، أو جي آر ويست.

أقر المشتبه به، كازويا شيميزو، البالغ من العمر 37 عامًا، الذي لا يُعرف مهنته وعنوانه، بطعن ركاب في قطار جي آر، وفقًا لمصادر مطلعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)