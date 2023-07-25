الموافقة على التحليق المنخفض لطائرات أوسبري الأمريكية فوق البر الرئيسي لليابان

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طوكيو، 25 يوليو (جيجي برس) - سيزداد العبء الذي تتحمله اليابان نتيجة لنشر طائرات النقل العسكرسة الأمريكية أوسبري التابعة لسلاح البحرية الأمريكي في محافظة أوكيناوا الجنوبية، أقصى جنوب اليابان، حيث سيسمح حالياً بتحليق طائرات الأوسبري الأمريكية على ارتفاعات منخفضة في أماكن أخرى من البلاد بموجب اتفاق ثنائي جديد.

وافقت حكومتا اليابان والولايات المتحدة على خفض ارتفاع السقف الأدنى الآمن لتدريب الأوسبري الأمريكية في المناطق الجبلية في اليابان، خارج أوكيناوا، إلى حوالي 60 مترًا، بدلاً من حوالي 150 مترًا بموجب قانون الطيران في اليابان.

دخل التغيير حيز التنفيذ في 10 يوليو/ تموز بعد أن قبلت طوكيو طلبًا من واشنطن لتوفير أماكن للتدريب العملي للأوسبري.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن مسارات الرحلات الواردة في الاتفاق الثنائي. حكومات المحافظات في اليابان غير معنية، على الرغم من أن رحلات الأوسبري ذات الارتفاعات المنخفضة المؤذية على وشك أن تصبح طبيعية في أرخبيل اليابان.

ويقل ارتفاع 60 مترًا عن بعض أبراج نقل الطاقة في المناطق الجبلية في اليابان. قال أحد الطيارين السابقين من قوات الدفاع الذاتي اليابانية الذي كان يقلع بمروحيات الهجوم، ”يحتاج الطيارون إلى معرفة المسارات جيداً لأن أسلاك نقل الخشب ترفع في الجبال“، مضيفًا أنه من المتوقع أن تطير طائرتا أوسبري معًا في وقت واحد ، بما في ذلك طائرة إنقاذ ، للاستعداد للحوادث المحتملة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)