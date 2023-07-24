مناقشات لتخفيف قواعد العاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت لجنة وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية يوم الاثنين مناقشات لتوسيع أنواع العمل التي يمكن للعمال الأجانب القيام بها في ظل نقص العمال في قطاع الخدمات الرعاية لكبار السن.

سيقوم فريق الخبراء بدراسة ما إذا كان يجوز للعمال الأجانب العمل في خدمات الرعاية المنزلية، والتي لا يُسمح لهم حاليًا بأدائها جزئيًا بسبب المخاوف من حواجز اللغة.

تعتزم اللجنة، التي عقدت أول اجتماع لها يوم الاثنين، عرض الاتجاه الأساسي للتعديل المتوقع على النظام الحالي بحلول نهاية العام.

يمكن للأجانب العمل في مرافق الرعاية لكبار السن ضمن برامج اليابان لاستقبال المتدربين الفنيين الأجانب والعمال الأجانب ذوي المهارات المحددة.

ولكن لا يُسمح لهم بأداء خدمات الرعاية المنزلية التي تشمل المساعدة في الاستحمام وتناول الطعام، والتي عادة ما يقدمها العاملون في الرعاية للمستخدمين الخدمة الفردية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)