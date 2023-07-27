ارتفاع الطلب على المنتجات المضادة للحرارة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - يرتفع الطلب في اليابان على سلع للتعامل مع حرارة الصيف الحارقة والمنتجات ذات الصلة بالترفيه بعد نهاية موسم الأمطار في جميع أنحاء البلاد، مما دفع بعض الشركات المصنعة لتوسيع الإنتاج.

منتجات التبريد التي تشبه القلادة المختنق لديها شعبية كبيرة بين المستهلكين في متاجر Don Quijote، وفقًا لمسؤول في سلسلة متاجر الخصم.

يتم بيع المراوح المحمولة في يوليو/ تموز بوتيرة أسرع مرتين من يونيو/ حزيران، وفقًا للمسؤول.

رأى بائع من متاجر بيغ كاميرا مبيعات مكيفات الهواء تنمو بنحو 20٪ في أول 23 يومًا من يوليو/ تموز من عام سابق.

مكيفات الهواء المزودة بوظائف توفير الطاقة والتنظيف الذاتي تباع بشكل جيد بشكل خاص، وفقًا لمتاجر إلكترونيات أخرى بالتجزئة وهي نوجيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)