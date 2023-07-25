كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول/طوكيو - (جيجي برس) - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان في بداية يوم الثلاثاء.

وقد سقط الصاروخان في المياه خارج منطقة الاقتصاد الحصرية اليابانية، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.

ووصل الصاروخان إلى ارتفاع يبلغ حوالي 100 كيلومتر، وتقدر مسافتهما التقديرية بنحو 350 كيلومتر و 400 كيلومتر على التوالي، بحسب وزارة الدفاع.

يبدو أن كوريا الشمالية قامت بذلك كرد فعل على وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في كوريا الجنوبية.

وأمر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بجمع وتحليل المعلومات، وضمان سلامة الطائرات والسفن والأصول الأخرى واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأهب في حالة الطوارئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)