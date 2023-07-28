انخفاض عدد السكان اليابانيين في جميع المحافظات البالغ عددها 47

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) - أظهرت مسح وزارة الشؤون الداخلية يوم الأربعاء أن عدد السكان اليابانيين في 1 يناير/ كانون الثاني انخفض عن العام السابق في جميع المحافظات اليابانية الـ 47 للمرة الأولى منذ انضمام محافظة أوكيناوا للمسح بعد عودتها للبلاد من الاحتلال الأمريكي في عام 1972.

في بداية عام 2023، بلغ السكان اليابانيين إجمالاً 122،423،038 نسمة في جميع أنحاء البلاد، بانخفاض قدره 800،523 نسمة أو 0.65٪، للعام الرابع عشر على التوالي. وكان انخفاض عدد السكان بما يعادل 800،523 نسمة هو الأكبر على الإطلاق، وفقًا للمسح، الذي يعتمد على سجل الإقامة الأساسي الوطني.

انخفض عدد السكان اليابانيين في منطقة طوكيو الكبرى، التي تضم العاصمة اليابانية ومحافظات سايتاما وتشيبا وكاناغاوا المجاورة، للعام الثاني على التوالي.

من ناحية أخرى، زاد عدد السكان الأجانب في اليابان بمقدار 289،498 نسمة أو 10.70٪ ليصل إلى 2،993،839 نسمة، وهو الأعلى منذ بدء الوزارة في جمع هذه البيانات في عام 2013، على ما يبدو لأن تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا دفع العديد من الأجانب إلى الانتقال إلى اليابان. زاد عدد السكان الأجانب في جميع المحافظات الـ 47.

انخفض إجمالي عدد السكان اليابانيين والأجانب في اليابان بنسبة 0.41٪ إلى 125،416،877 نسمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)