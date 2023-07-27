توقع بفوز اليابان بـ 12 ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - توقعت شركة البيانات الأمريكية العملاقة جرايسنوت يوم الأربعاء أن اليابان ستفوز بـ 12 ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، وهو أقل من نصف عدد ميدالياتها الذهبية البالغ 27 ميدالية في أولمبياد طوكيو الصيفي السابق في عام 2021.

ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن تحصد اليابان 21 ميدالية فضية و 21 ميدالية برونزية، مما يجلب العدد الإجمالي المتوقع للميداليات إلى 54، وهو عدد مشابه لإجمالي الميداليات السابق في عام 2021 والبالغ 58 ميدالية.

من المتوقع أن يكون الجودو أكبر مساهم في حصيلة الميداليات لليابان، حيث يُتوقع أن تفوز اليابان بـ 10 ميداليات، بما في ذلك أربع ميداليات ذهبية. وتوقعت الشركة الأمريكية أن يدافع هيفومي آبي وأخته الصغرى، أوتا، عن ألقابهما الأولمبية في فئات أوزانهما الخاصة - 66 كيلوغرامًا و 52 كيلوغرامًا. ومن المتوقع أن تفوز ساكي نييزوي بالميدالية الذهبية في فئة السيدات بوزن 70 كيلوغرامًا، بينما ستحقق اليابان أيضًا الميدالية الذهبية في فعالية الفريق المختلط، وفقًا للشركة.

في رياضة الرقص البهلواني، التي ستشهد أول ظهور لها في أولمبياد 2024، توقعت جرايسنوت أن تحصل اليابان على ثلاث ميداليات، بفوز أمي يواسا بالميدالية الذهبية.

ومن المتوقع أن يفوز دايكي هاشيموتو في رياضة الجمباز الرجالية بلقبه الثاني المتتالي في المنافسات الشاملة والقضيب الأفقي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)