كأس العالم للسيدات: اليابان تتأهل إلى ثمن النهائي

أخبار اليابان

نيوزيلندا - (جيجي برس) - تأهلت اليابان إلى مرحلة خروج المغلوب من بطولة كأس العالم للسيدات للمرة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء، بعد تغلبها على كوستاريكا 2-0.

سجلت اليابان، المصنفة في المركز الحادي عشر، هدفين في الشوط الأول من المباراة أمام كوستاريكا، المصنفة في المركز 36.

وحققت اليابان، وصيفة العام 2015، أفضل سجل تهديفي لها في دور المجموعات لمونديال السيدات.

سجلت هيكارو ناوموتو، التي شاركت لأول مرة كبديلة أساسية في كأس العالم، الهدف الأول، في حين أحرزت اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا، آوبا فوجينو، الهدف الثاني بعد وقت قصير، لتصبح أول لاعبة يابانية في سن المراهقة تسجل في كأس العالم.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي اليابان مع إسبانيا، وكوستاريكا مع زامبيا.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز اليابان على زامبيا 5-0 وإسبانيا على كوستاريكا 3-0.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي تقام مبارياته من 5 إلى 8 أغسطس/ آب، علماً بأن المباراة النهائية تقام يوم 20 أغسطس/ آب على ستاد أستراليا في سيدني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)