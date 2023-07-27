اليابان تقر تدابير طارئة لحماية القصر من الاعتداء الجنسي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قامت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء بتجميع إجراءات طارئة لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال والشباب.

ويأتي هذا التحرك بعد الكشف عن ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية طالت وكالة المواهب اليابانية ”جوني وشركاه“. فقد أعلن عدد من الرجال كانوا أعضاء في الوكالة أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل مؤسس الوكالة الراحل جوني كيتاغاوا عندما كانوا قاصرين.

تشمل هذه الإجراءات إنشاء خطوط هاتف استشارية للأولاد والرجال، بالإضافة إلى مكتب استشارات لأشخاص في مجال الثقافة والفنون. من المتوقع أن يتم إنشاء هذه الخطوط الهاتفية بحلول سبتمبر/ أيلول.

كما ستعزز الحكومة الحملات القمعية على جرائم الجنس التي ترتكب تحت ظروف العمل وعلاقات المعلم والتلميذ.

وقالت الحكومة إنها ستعمل على إنشاء نقطة اتصال تسمح للأشخاص بالبحث عن المشورة بسهولة، مشيرة إلى أنه من الصعب التعرف على خطورة الاعتداء الجنسي على الأولاد والرجال، وأن مثل هذه الضحايا يميلون إلى التردد في طلب المساعدة.

وتهدف الحكومة أيضا لإدخال تشريع يطلب من المتقدمين للعمل في المدارس ومراكز خدمات الرعاية النهارية للأطفال تقديم إثبات بعدم ارتكاب أية جرائم جنسية قبل الالتحاق بوظائفهم. وتم إعداد هذا النظام على غرار خدمة الإفصاح والحظر التي تعتمدها بريطانيا.

تمت الموافقة على الإجراءات الطارئة في اجتماع للوزارات والجهات ذات الصلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)