اليابان توقف مؤقتاً طائرات ”أوسبري“ بعد تقرير الولايات المتحدة عن حادث 2022

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي بريس) - قامت وزارة الدفاع اليابانية بتعليق رحلات طائرات نقل أوسبري التابعة لقوات الدفاع البرية اليابانية اعتبارًا من يوم السبت بعد نشر تقرير من قبل القوات البحرية الأمريكية حول سبب حادث تحطم طائرة أوسبري العام الماضي.

وقال مسؤول في الوزارة إن سبب تعليق الرحلات هو ”فحص مدى تطبيق تدابير السلامة المدرجة في التقرير على طائرات أوسبري التابعة للقوات البرية اليابانية بأفضل طريقة“. وأضاف المسؤول أن الوزارة تطلب من القوات الأمريكية في اليابان معرفة تفاصيل التقرير.

أفاد التقرير الذي نُشِر في وقت سابق هذا الشهر أن تحطم طائرة أوسبري MV-22B التابعة للقوات البحرية الأمريكية في كاليفورنيا في يونيو/ حزيران 2022 والذي أودى بحياة خمسة أفراد طاقم وقع بسبب ظاهرة تسمى ”انغلاق قوي للقابض“.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد ”خطأ من جانب الطيارين وطاقم الطائرة“ أو ”خطأ في الصيانة“.

قال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية: ”ندرك أن سلامة طائرات أوسبري التابعة للقوات البحرية الأمريكية قد تم تأمينها بالفعل حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة بالفعل“.

وتعمل طائرة أوسبري بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه، إذ تجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل طائرات الهليكوبتر، وسرعة التحليق العالية، اللذين يميزان الطائرات ثابتة الجناح.

وقد صممت هذه الطائرة لخدمة كل أفرع القوات المسلحة الأمريكية، وليس فقط القوات الخاصة، وهي أول طائرة تصمم بالكامل على الكمبيوتر، كما أنها أول طائرة تبني بشكل شبه كامل من المواد المركبة واللدائن، حيث يحتوي هيكلها بالكامل على 1000 رطل فقط من المعادن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)