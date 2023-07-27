هوندا تنضم إلى شبكة شحن السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة

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نيويورك، 26 يوليو (جيجي برس) - أعلنت سبعة من كبرى شركات صناعة السيارات بما في ذلك شركة هوندا موتور اليابانية يوم الأربعاء أنها ستنشئ شركة مشتركة لبناء شبكة لشحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

تهدف المجموعة إلى مواجهة شركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة تسلا، التي تحتكر 60٪ من سوق السيارات الكهربائية في البلاد.

تتضمن المجموعة أيضًا شركة جنرال موتورز الأمريكية وشركتي بي إم دبليو ومرسيدس بنز أيه جي من ألمانيا، بالإضافة إلى الشركة الأمريكية والأوروبية العملاقة ستيلانتيس إن في وشركتي هيونداي موتور وكيا كورب.

تأمل الشركات السبعة في إطلاق الشركة الجديدة بحلول نهاية العام بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتهدف الشركات إلى تطوير نظام شاحن سريع جديد للسيارات الكهربائية يدعم الشحن القياسي في أمريكا الشمالية (NACS)، الذي طورته تسلا، ونظام الشحن المشترك (CCS)، الذي اعتمدته العديد من الشركات الأخرى. ولن يتم دعم النظام المطور في اليابان والمسمى CHAdeMO.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)