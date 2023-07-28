قائد القوات الجوية الفرنسية يشدد على الوحدة مع اليابان

أخبار اليابان

محافظة مييازاكي -(جيجي بريس) - صرح الجنرال ستيفان ميل، رئيس أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي، يوم الخميس بأن فرنسا واليابان تشتركان في استراتيجية أمنية مشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكان ميل يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الجنرال هيرواكي أوتشيكورا، رئيس أركان الدفاع الجوي الياباني، في قاعدة نيوتابارو للدفاع الجوي الياباني في محافظة مييازاكي في جنوب غرب اليابان.

يقوم ميل بزيارة اليابان بينما يجري سلاح الجو الفرنسي والدفاع الجوي الياباني أول تدريب مشتركة بينهما.

أشار رئيس سلاح الجو الفرنسي إلى أن طائرات مقاتلة فرنسية هبطت في اليابان للمرة الأولى على الإطلاق، مما سيسهل المزيد من التبادلات والتعاون.

وقال أوتشيكورا: ”فرنسا هي شريك خاص يشترك معنا في فلسفة مشتركة، وإرسالها لطائرات مقاتلة يعكس التزامها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)