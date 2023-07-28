متوسط الحد الأدنى للأجور في الساعة يصل إلى 1000 ين في اليابان

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طوكيو - (جيجي بريس) - ذكرت مصادر مطلعة يوم الخميس أن لجنة تابعة لوزارة العمل اليابانية في المراحل النهائية من التنسيق للاتفاق على رفع الحد الأدنى المرجح للأجر بالساعة في البلاد إلى 1000 ين أو أعلى للمرة الأولى على الإطلاق.

وذكرت المصادر أن اللجنة الفرعية لمجلس الحد الأدنى المركزي للأجور ستستأنف المحادثات صباح الجمعة وستسعى للتوصل إلى اتفاق حول الموضوع خلال اليوم.

في اللجنة الفرعية، اتفق الجانبان من العمل والإدارة على الحاجة إلى رفع الحد الأدنى للأجور استجابة لارتفاع الأسعار.

في السنة المالية 2022، التي انتهت في مارس/ آذار، بلغ المتوسط المرجح للحد الأدنى للأجور بالساعة على مستوى البلاد 961 ينًا.

في مارس/ آذار، دعا رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو مجلس الحد الأدنى للأجور إلى إجراء ”مناقشات جادة هذا العام، بما في ذلك تحقيق 1000 ين في المتوسط المرجح على مستوى البلاد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)