مجموعة تويوتا تحتل المركز الأول في مبيعات السيارات في النصف الأول من عام 2023

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طوكيو - (جيجي بريس) - جاءت مجموعة شركة تويوتا موتور في صدارة مبيعات السيارات العالمية في النصف الأول من عام 2023، وفقًا للبيانات التي أصدرتها الشركة اليابانية الرائدة يوم الجمعة.

حافظت المجموعة على المركز الأول للعام الرابع على التوالي في النصف الأول من العام.

ارتفعت مبيعات السيارات العالمية للمجموعة، بما في ذلك شركاتها التابعة دايهاتسو موتور وهينو موتورز، بنسبة 5.5٪ عن العام السابق إلى 5.41 مليون وحدة، متجاوزة بذلك 4.37 مليون وحدة التي باعتها مجموعة فولكس فاغن آي جي الألمانية في الستة أشهر الأولى من هذا العام.

دعمت مبيعات شركة تويوتا سيارات كامري و راف فور في أمريكا الشمالية، وكذلك ياريس وكورولا في اليابان.

ارتفعت مبيعات تويوتا العالمية وحدها في يناير/ كانون الثاني - يونيو/ حزيران بنسبة 12.1٪ إلى رقم قياسي قدره 4.89 مليون وحدة، متجاوزة 4.64 مليون وحدة التي تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2019، قبل جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)