اليابان تسعى لتقليل ساعات الدراسة الزائدة

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط وزارة التعليم اليابانية لطلب من المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية تخفيض إجمالي ساعات الدروس اعتبارًا من السنة المالية 2024 إذا تم تأكيد أنها تفوق بشكل كبير المعيار المحدد من قبل الدولة.

تنوي الوزارة مراجعة إجمالي ساعات الصف في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية هذا العام. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل عبء عمل المعلمين.

تم اتخاذ إجراءات للتعامل مع ساعات العمل الطويلة للمعلمين. على سبيل المثال، بعض المدارس تضع مزيدًا من الموظفين لمساعدة المعلمين في المهام مثل طباعة الأوراق واستقبال المكالمات الهاتفية، وفي حالات أخرى، يقوم الموظفون في القطاع الخاص بتعويض المعلمين في الإشراف على الأنشطة المدرسية الإضافية.

من ناحية أخرى، أصبحت وظيفتهم الرئيسية في التدريس مزدحمة بشكل متزايد. يشير المحللون إلى أن ساعات الدروس الطويلة لكل معلم هي أيضًا المسؤولة عن التعب الزائد والإرهاق.

سيتم التطرق إلى التفتيش على إجمالي ساعات الدروس في مجموعة من الاقتراحات الطارئة لإجراءات إصلاح أسلوب العمل للمعلمين التي سيتم تقديمها من قبل المجلس المركزي للتعليم، وهي لجنة الاستشارات التابعة للوزارة في أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)