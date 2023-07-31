الأمير هيساهيتو يتفاعل مع طلاب المدارس الثانوية في كاغوشيما

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كاغوشيما - (جيجي برس) - قام الأمير الياباني هيساهيتو، الذي قام بزيارة إلى محافظة كاغوشيما في جنوب غرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع مع والده ولي العهد الأمير أكيشينو، بالتفاعل مع طلاب المدارس الثانوية المحلية يوم الأحد.

في جامعة كاغوشيما في مدينة كاغوشيما يوم الأحد في الصباح، شاهد ولي العهد الأمير أكيشينو ونجله الأمير هيساهيتو عروض بحوث قدمها خمسة طلاب من ثلاث مدارس ثانوية ضمن المهرجان الوطني السابع والأربعون للثقافة المدرسية، والذي أقيم حفل افتتاحه يوم السبت بحضور الأميرين.

ووفقًا لطالب من ثانوية كينكوان الذي قدم عرضًا بحثيًا عن أنواع الخنافس، تحدث الأمير هيساهيتو معه بعد العرض، قائلاً إن اليعسوب هي حشرته المفضلة. وقال الطالب: ”أحسست بالترابط“ مع الأمير، الذي يدرس حاليًا في السنة الثانية من المدرسة الثانوية.

وقد قال الأمير للطلاب الخمسة إن عروضهم كانت مثيرة، وفقًا لما ذكره الطلاب.

في بعد الظهر من يوم الأحد، شاهد الأميران لوحات تم اختيارها في قسم الفنون والحرف في المهرجان الثقافي بالمدينة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)