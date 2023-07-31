【فيديو】مهرجان سوميداغاوا للألعاب النارية يضيء سماء طوكيومن جديد

أخبار اليابان

أضيئت السماء فوق حي سوميدا في طوكيو ليلة السبت مع استئناف أحد أشهر مهرجانات الألعاب النارية الصيفية في العاصمة وذلك لأول مرة منذ 4 سنوات. ويقام المهرجان السنوي في محيط نهر سوميدا بالعاصمة طوكيو.

توفر الألعاب النارية المنطلقة نحو السماء في ظلام الليل متعة طيبة للجميع، ويقال أن هذه العادة نشأت عند نهر سوميدا في القرن الثامن عشر خلال عصر إيدو وكانت جزء من مهرجان كبير لتكريم الأفراد الذين ماتوا خلال الأوبئة أو للصلاة أملًا في الحماية من الشرور. وقد كانت هذه بداية ابتكار اليابان لوسائل فريدة في التنسيق بين الألوان والتعبير عن مزاج أفضل من خلال الألعاب النارية.

وأطلق في السماء نحو 20 ألف مفرقعة نارية ملونة بين الساعة 7:00 و 8:30 مساء يوم السبت.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)