أطفال اليابان يكافحون في اختبار التحدث باللغة الإنكليزية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أفادت وزارة التعليم يوم الاثنين أن متوسط نسبة الإجابات الصحيحة بين طلاب الصف الثالث للمرحلة الإعدادية في اليابان بلغ 12.4٪ في اختبار التحدث باللغة الإنكليزية في الامتحان الوطني لهذا العام.

في امتحانات العام المالي 2023، التي أجريت في أبريل/ نيسان، أجاب 63.1٪ من طلاب الصف الثالث من المرحلة الإعدادية على جميع الأسئلة الخمس في اختبار التحدث باللغة الإنكليزية بشكل غير صحيح.

وقالت الوزارة: ”قد تكونت الأسئلة صعبة بسبب تعقيدها“.

تم أداء الاختبارات السنوية من قبل ما يقرب من 1.9 مليون طالب في الصف الثالث من المرحلة الإعدادية والصف السادس الابتدائي في 28,523 مدرسة حكومية وخاصة في جميع أنحاء البلاد.

بلغت نسبة الإجابات الصحيحة في المتوسط بين طلاب المرحلة الابتدائية 67.4٪ لاختبار اللغة اليابانية و62.7٪ لاختبار الحساب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)