وزيرا الدفاع في اليابان والمملكة العربية السعودية يعارضان تغيير الوضع الراهن

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طوكيو - (جيجي برس) - شارك وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ونظيره السعودي، الأمير خالد بن سلمان، نفس الرؤية لمنطقة المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة واتفقا على عدم السماح بأي محاولة لتغيير الوضع القائم بشكل منفرد بالقوة.

عقد وزيرا الدفاع اجتماعهما في طوكيو بعد أن وافق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تعزيز التعاون في مجال الأمن في اجتماع في الشرق الأوسط في منتصف يوليو/ تموز.

استنادًا إلى هذه الاتفاقية، قرر هامادا والأمير خالد بن سلمان أن تجري السلطات الدفاعية اليابانية والسعودية التواصل الوثيق مع بعضها البعض لتعزيز التعاون في مجال التجهيزات والتقنية والتدريبات المشتركة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)