تقرير حكومي يشدد على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان يوم الثلاثاء أهمية بناء مجتمعات تتبادل الدعم والتفاعل بين الأفراد، حيث يفتقد المجتمع الياباني هذه الروابط الإنسانية بشكل متزايد.

وذكر تقرير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لعام 2023 للوزارة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من المشاكل، بما في ذلك الانعزال المجتمعي ”هيكيكوموري“ والآباء العازبين والأمهات العازبات، زاد بسبب جائحة كورونا وارتفاع عدد الأسر ذات الفرد الواحد وهو ما أدى إلى إضعاف وتدهور العلاقات الإنسانية.

نتيجة لتقدم السكان في اليابان في السن، بلغت نسبة الأسر ذات الفرد الواحد 38.0٪ من إجمالي الأسر في البلاد في عام 2020، مقارنة بنسبة 23.1٪ في عام 1990.

تزايدت المشاكل مثل العنف الأسري والصعوبات الاقتصادية ومشكلة ”8050“، التي تتمثل في دعم الآباء والأمهات المسنين لأبنائهم الذين في منتصف العمر مادياً، وكذلك الرعاية الشبابية، أو الأطفال الصغار الذين يقدمون الرعاية اليومية لأفراد الأسرة المحتاجين.

بالإضافة إلى ذلك، نبه التقرير السنوي إلى المشاكل المعقدة لبعض الأشخاص، مثل الآباء العازبين والأمهات العازبات الذين يعانون من الفقر، والناس المنعزلين اجتماعيًا الذين لا يحق لهم الاستفادة من برامج الدعم التقليدية. حذر التقرير من أن هذه المشاكل ”يمكن أن تحدث لأي شخص“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)