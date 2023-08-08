الشركة المنتجة لفيلم ”باربي“ تعتذر لليابانيين بسبب السخرية من القنبلة الذرية

أخبار اليابان

لوس أنجلوس - (جيجي برس) - اعتذرت مجموعة وارنر براذرز السينمائية يوم الاثنين عن ردود الفعل الإيجابية التي كان حساب وسائل التواصل الاجتماعي الرسمي لفيلم ”باربي“ قد قدمها لمنشورات تشير إلى ميمز تربط بين فيلم ”باربي“ وصور ذخيرة نووية على وسم ”باربينهايمر“.

و”باربينهايمر“ هو مزج لكلمتي ”باربي“ و ”أوبنهايمر“، الفيلمين الذين تزامن عرضهما في دور السينما العالمية، والذين يناقض كل منهما الآخر من حيث المعنى، فأحدهما عن قصة ”باربي“ الدمية الوردية، والآخر عن مخترع القنبلة الذرية التي أودت بحياة الآلاف في اليابان.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان إنها ”تأسف لمشاركتها الحساسة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا“ وإنها ”تعتذر بإخلاص“، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

ومن بين الميمز التي أغضبت رواد مواقع التواصل في اليابان، صورة تظهر سيليان مورفي، الذي لعب دور روبرت أوبنهايمر المعروف باسم ”أبو القنبلة الذرية“، وهو يحمل بطلة فيلم باربي على كتفه وسط مدينة محترقة.

وقد علق الحساب الرسمي لفيلم ”باربي“ على هذه الصورة قائلا: ”سيكون صيفا لن ننساه“بجانب إيموجي قلب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)