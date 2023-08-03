اليابان: التعرف على 3 جثث بعد 12 عامًا من كارثة زلزال 2011

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محافظة إيواتي - (جيجي برس) - أفادت الشرطة المحلية بمحافظة إيواتي، شمال شرق اليابان، بالتعرف ثلاث جثث عُثر عليها في عام 2011 على أنها لسكان محليين فُقدوا خلال الزلزال الكبير والتسونامي الذي وقع في 11 مارس/ آذار من ذلك العام.

عبر الأقارب الذين استلموا الجثث من الشرطة بعد 12 عامًا من الكارثة عن الارتياح والسعادة.

تم التعرف على الجثث على أنها لـ يوشيكو يامادا آنذاك 83 عامًا من مدينة ريكوزينتاكاتا، وكيني سانو آنذاك 84 عامًا، وهو من سكان بلدة أوتسوتشي، وتاكيشي كينوشيتا آنذاك 74 عامًا من بلدة يامادا، حسبما ذكرت الشرطة في إيواتي يوم الأربعاء.

تم اكتشاف أجزاء من جثثهم في البحر أو على اليابسة بين مارس/ آذار 2011 وأغسطس/ آب من نفس العام. تم تأكيد هويتهم في يونيو/ حزيران من هذا العام من خلال اختبارات دي إن إيه. تم تسليم الجثث للأقارب بحلول يوم الثلاثاء.

قال ماكوتو، ابن عم يامادا، البالغ من العمر 68 عامًا للصحفيين في ريكوزينتاكاتا: ”كنت أعتقد أن جثة العمة لن تُكتشف. كان من الجيد أن جسدها لم يُجرف بعيدًا (في البحر)“. وأضافت تايكو، ابنة عمة يامادا ذات الـ74 عامًا، قائلة إنها قالت لجثة عمتها: ”مرحبًا بعودتك. أخيرًا وصلت إلى الوطن“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)