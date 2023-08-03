الاتحاد الأوروبي يرفع قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية

أخبار اليابان

لندن - (جيجي بريس) - قام الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بإلغاء قيود استيراده على المنتجات الغذائية اليابانية التي كانت سارية منذ حادث نووي في محافظة فوكوشيما عام 2011.

وقال مسؤولون يابانيون إن هذه الخطوة سترسل رسالة رمزية إلى البلدان التي ما زالت تفرض قيوداً على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية منذ انفجار محطة طاقة فوكوشيما رقم 1 النووية في مارس/ آذار 2011.

ابتداءً من الشحنات التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، لن يكون من الضروري إرفاق شهادات فحص الإشعاع وشهادات المنشأ بالمنتجات البرية وبعض المنتجات البحرية من اليابان.

عقب الحادث النووي في محطة شركة طوكيو الكهربائية القابضة، قامت 55 دولة ومنطقة بفرض قيود على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية. أدت إلغاء الاتحاد الأوروبي هذه القيود إلى تقليص العدد إلى 11 بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية.

من المتوقع أن تقوم سويسرا، وهي عضو في جمعية الدول الأوروبية الحرة للتجارة، بإلغاء قيودها في 15 أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تتبع آيسلندا والنرويج، وهما أيضًا أعضاء في جمعية الدول الأوروبية الحرة للتجارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)