إجلاء المواطنين اليابانيين من النيجر

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الخميس إن جميع المواطنين اليابانيين الراغبين في الفرار من النيجر، البلد الأفريقي الذي تعرض لانقلاب عسكري، قد تم إجلاؤهم إلى باريس.

وفر شخصان من النيجر يوم الثلاثاء بينما تم إجلاء ثمانية آخرين على متن طائرة فرنسية في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: ”عدد قليل جدًا من المواطنين اليابانيين أرادوا البقاء في النيجر لأسباب معينة، وسنواصل بذل كل الجهود لضمان سلامتهم“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)