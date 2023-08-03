【فيديو】مهرجان أوموري نيبوتا يعود بعد غياب 4 سنوات

أخبار اليابان

مهرجان أوموري نيبوتا هو مهرجان صيفي ياباني يقام في أوموري في اليابان، في أوائل أغسطس/ آب. يجذب المهرجان معظم السياح في مهرجانات نيبوتا في البلاد، وهي تعد من بين أكبر ثلاثة مهرجانات في منطقة توهوكو. وقد تم تصنيفها كممتلكات ثقافية غير ملموسة في عام 1980، وكواحدة من 100 لوحة صوتية في اليابان من قبل وزارة البيئة عام 1996. وقد عاد المهرجان مرة أخرى هذا العام بعد غياب 4 سنوات بسبب جائحة كورونا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)