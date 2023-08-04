اليابان تمنح الأطفال الأجانب تصريح إقامة خاص

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلن وزير العدل الياباني كين سايتو يوم الجمعة أن الحكومة اليابانية تخطط لمنح إذن إقامة خاص للأطفال الأجانب الذين وُلدوا وتربوا في اليابان ولكنهم لا يُعتبرون مقيمين في البلاد.

سيُسمح لهؤلاء الأطفال بالبقاء في اليابان بموجب شروط معينة، مثل عدم وجود أفراد من أسرهم لديهم سوابق في جرائم خطيرة.

من المتوقع أن يحصل ما لا يقل عن 70٪ من نحو 200 طفل أجنبي بدون وضع قانوني و 80٪ من هؤلاء الأطفال في سن المدرسة على هذا الإذن.

ستشمل الخطة الأطفال الأجانب الذين وُلدوا في اليابان قبل تنفيذ القانون المنقح للسيطرة على الهجرة والاعتراف باللاجئين، الذي أُقر في يونيو/ حزيران من هذا العام، والذين يتلقون التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في اليابان ويرغبون في الاستمرار في العيش في اليابان.

سيتم منح إذن الإقامة أيضًا لأسر هؤلاء الأطفال. كتدبير إغاثة مؤقت، تعتزم الحكومة منح الإقامة القانونية للأطفال المؤهلين وأسرهم كلهم معًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)