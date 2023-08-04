اليابان تراقب عن كثب تأثير تمديد السعودية لخفض إنتاج النفط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الجمعة إلى موقف الحكومة المتمثل في المراقبة الدقيقة لآثار خطة المملكة العربية السعودية التي أفادت بتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط الخام حتى سبتمبر/ أيلول.

قال المتحدث الرسمي الأول للحكومة اليابانية في مؤتمر صحفي: ”سنتابع عن كثب مع الحذر المناسب آثار (خطة المملكة العربية السعودية) على سوق الطاقة الدولية واقتصاد اليابان، بما في ذلك الأسعار في البلاد التي كانت في ارتفاع“.

وأضاف ماتسونو: ”سنعزز التعاون مع وكالة الطاقة الدولية والدول المستهلكة الكبرى للنفط لتشجيع الدول المنتجة على المساهمة في استقرار سوق النفط الخام العالمي من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية النفطية الاحتياطية“.

في اجتماع وزاري في يونيو/ حزيران، اتفقت مجموعة أوبك بلس للدول المنتجة على تمديد إطار التعاون الحالي لتقليص الإنتاج حتى نهاية عام 2024. عقب هذا التطور، قررت المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها الخام بمقدار 1 مليون برميل أضافي يوميًا في يوليو/ تموز وأبدت لاحقًا خطتها للاستمرار في هذه التقليصات في أغسطس/ آب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)