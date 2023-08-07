تويوتا يارس تتصدر قائمة المبيعات للشهر الثاني على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ظلت سيارة تويوتا يارس الصغيرة السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان للشهر الثاني على التوالي في يوليو/ تموز، حيث بلغت مبيعاتها 18854 وحدة وفقًا للبيانات الصناعية التي أُصدرت يوم الجمعة.

احتفظت يارس، المشهورة بأدائها العالي وكفاءتها في استهلاك الوقود، بالمركز الأول بفضل استعادة الإنتاج مع تخفيف نقص شرائح الدوائر المتكاملة.

جاءت سيارة ”إن بوكس“ من هوندا مُسَجَّلةً في المركز الثاني بمبيعات 17919 وحدة، تليها سيدان كورولا من تويوتا وفقًا للبيانات التي نشرتها جمعية تجار السيارات في اليابان وجمعية سيارات الركاب الخفيفة وجمعية الدراجات النارية في اليابان.

كما باعت السيارة الكهربائية الصغيرة ”ساكورا“ من نيسان ما مجموعه 3174 وحدة. حيث حلت هذه السيارة في المركز 33 في القائمة العامة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)