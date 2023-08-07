تويوتا تؤسس شركة جديدة لتطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة

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بكين - (جيجي برس) - قالت شركة تويوتا موتور اليابانية إنها ستنشئ شركة جديدة تعمل على تطوير سيارات أجرة ذاتية القيادة وتقدم أيضًا خدمات هذه السيارات الأجرة بالاشتراك مع شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية الصينية بوني.أي والتي تستثمر فيها تويوتا.

تهدف تويوتا إلى الحصول على ميزة في المنافسة العالمية لتطوير تقنيات القيادة الذاتية، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة تقديم خدمات سيارات الأجرة في عام 2024، وفقًا لإعلان تويوتا يوم الجمعة.

من المرجح أن يتجاوز الاستثمار الإجمالي في الشركة الجديدة مليار يوان. ستمتلك تويوتا وشركة جي أي سي تويوتا موتور مجتمعة حصة 50٪. جي أي سي تويوتا موتور هي شركة مشتركة بين تويوتا وشركة سيارات صينية كبيرة تدعى مجموعة السيارات غوانغتشو.

تهدف إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى جعل الصين قوة علمية وتكنولوجية تركز على تعزيز التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. دخلت شركات تكنولوجيا المعلومات وشركات صناعة السيارات مجال القيادة الذاتية، ودخلوا في منافسة تكنولوجية. في بكين، بدأت سيارات الأجرة بدون سائق تعمل تجاريًا.

أعلنت تويوتا عن استثمارها في شركة بوني.أي في عام 2020 وأجرت اختبارات طرق للمركبات ذاتية القيادة في بكين وشنغهاي. تخطط للنظر في الإنتاج الضخم لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في المستقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)