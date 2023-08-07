أطفال هيروشيما يعملون كمرشدين متطوعين للزوار الأجانب

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هيروشيما - (جيجي برس) - يعمل صبيان في المرحلة الابتدائية في محافظة هيروشيما كمرشدين متطوعين في حديقة هيروشيما للسلام، حيث يتواصلون مع السياح الأجانب باللغة الإنكليزية.

الصبيان هما شون ساساكي، البالغ من العمر 10 أعوام، وهو تلميذ في الصف الرابع الابتدائي يعيش في عاصمة المحافظة الغربية، وياماتو فوجيموتو، البالغ من العمر 8 أعوام، وهو طالب تلميذ في الصف الثالث الابتدائي ويسكن في مدينة فوكوياما، وهي مدينة أخرى في المحافظة.

أصبح أسلوب تواصل الطفلان مع البالغين الأجانب باللغة الإنكليزية محور حديث الناس. يقول الصبيان: ”يجب ألا يتم تكرار الحرب مرة أخرى. نرغب في نشر هذه الرسالة في جميع أنحاء العالم“.

تحت أشعة الشمس الحارقة لشهر يوليو/ تموز ، اقترب الصبيان من السياح الذين ينظرون إلى قبة القنبلة الذرية في الحديقة وسألوهم باللغة الإنكليزية ، ”هل لديكم وقت الآن؟“ عرضوا صورة للقبة قبل تدمير المبنى من قبل القنبلة الذرية عام 1945 ، وقدموا تفسيرات بأصوات واضحة، وأحيانًا مع الإيماءات.

سأل الصبيان السياح عما إذا كانوا يعرفون لماذا استُخدم هذا المبنى، مما أضاف زخماً لتفاعلاتهما معهم. توقف السياح الأجانب الآخرون للانضمام إليهم، واستمعوا إلى الصبيان وأبدوا توافقهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)