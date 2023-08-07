متحف أمريكي يعرض صورًا لمدينة هيروشيما وناغاساكي بعد القصف بالقنبلة الذرية

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واشنطن - (جيجي برس) - يعتزم متحف الطيران والفضاء الوطني الأمريكي عرض صور هيروشيما وناغاساكي التي التُقطت مباشرة بعد قصفهما بالقنابل الذرية عام 1945.

من المقرر أن يُجري المتحف، واحد من مرافق مؤسسة سميثسونيان، تجديدًا لمعرضه عن الحرب العالمية الثانية في عام 2025. من المتوقع أن يذكر المعرض الجديد الأضرار التي تسببت بها القنابل الذرية على هيروشيما وناغاساكي، وهو ما لم يكن مذكورًا في المعرض الحالي.

في مبنى المتحف الإضافي بالقرب من واشنطن، يتم عرض إينولا غاي المُرمَمة، وهي قاذفة أمريكية من طراز B-29 التي ألقت القنبلة الذرية على هيروشيما في 6 أغسطس/ آب 1945.

أثار هذا المعرض احتجاجات من الناجين من القنبلة الذرية هيباكوشا في هيروشيما وناغاساكي لأنه لا يوجد أي ذكر للأضرار المدمرة التي سببتها القنابل الذرية.

وفي عام 1995 ، أُجبر المتحف على إلغاء خطة لإقامة معرض خاص يتضمن مواد عن الأضرار الناجمة عن القصف الذري، إثر احتجاجات من جمعيات قدامى المحاربين والعديد من المنظمات الأخرى التي بررت الهجمات التي أدت أيضًا إلى مقتل العديد من المدنيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)