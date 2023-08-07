رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتقديم خارطة طريق للتخلص من الأسلحة النووية

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هيروشيما - (جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد بتقديم خارطة طريق نحو القضاء على الأسلحة النووية.

وفي مؤتمر صحفي بمدينة هيروشيما الغربية، أشار كيشيدا إلى أهمية ”ضمان الأمن القومي وتقريب الواقع إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية في نفس الوقت“.

وقال ”تقع على عاتق السياسة مسؤولية تقديم خارطة طريق لذلك“.

كان كيشيدا يرد على الانتقادات القائلة بأن وثيقة رؤية هيروشيما بشأن نزع السلاح النووي تستند إلى نظام الردع النووي الحالي. تم تبني الوثيقة في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في مايو/ أيار، والتي ترأسها كيشيدا.

وقال ”من المهم تنفيذ المهام واحدة تلو الأخرى. نحن بحاجة لمواصلة وتعزيز الجهود الواقعية والعملية“، في إشارة إلى الدعوات لوضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ في وقت مبكر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)