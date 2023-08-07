اليابان تركب صواريخ طويلة المدى على طائرات النقل العسكرية سي- 2

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طوكيو - (جيجي برس) - تنوي وزارة الدفاع اليابانية تركيب صواريخ طويلة المدى على طائرات النقل C-2 التابعة لسلاح الدفاع الجوي الياباني لتحسين قدرتها على الدفاع البعيد، وفقًا لمصادر حكومية يوم الأحد.

يمكن استخدام هذه الصواريخ في عمليات الهجوم على قواعد العدو، مثل مواقع إطلاق الصواريخ، في ضربات مضادة.

تسمح قدرة الدفاع البعيد بالهجوم على القوات وسفن العدو من خارج مداهم.

ووفقًا للمصادر، تعتزم الوزارة استخدام نوع من الصواريخ التي يتم تشغيل محركها في الجو بعد أن يتم إسقاط الحاوية التي تحمل الصاروخ أثناء الطيران. وهذا النوع لا يتطلب تعديلات كبيرة على الطائرات. وتطور الولايات المتحدة تكنولوجيا ذات الصلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)