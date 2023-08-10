شركات الشاحنات اليابانية تعمل على تحسين ظروف نوم السائقين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تعمل صناعة الشاحنات اليابانية على تحسين جودة نوم السائقين كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة ما يسمى بمشكلة 2024 المتمثلة في النقص الحاد المتوقع في السائقين.

بدأت شركات الخدمات اللوجستية في استخدام أجهزة تتبع النوم لمساعدة سائقي الشاحنات في العثور على وقت نوم أفضل حيث تواجه الصناعة لوائح العمل الإضافي المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2024.

متوسط ساعات العمل لسائقي الشاحنات يتجاوز حوالي 20٪ من متوسط جميع الصناعات. في الوقت نفسه، يحتاج السائقون في الوقت الحالي إلى إجراء تسليمات أكثر تواترًا بسبب زيادة الشحنات بكميات صغيرة.

تتزايد المخاوف من أن قلة النوم والمشاكل الصحية ستؤدي إلى المزيد من الحوادث المرورية.

من المقرر أن تحد اليابان ساعات العمل الإضافي لسائقي الشاحنات إلى 960 ساعة في السنة ابتداءً من أبريل/ نيسان 2024، مما يثير مخاوف من تفاقم نقص السائقين وتدهور بيئة عملهم. تحتاج الصناعة إلى التعامل مع هذه المسائل من أجل الأعمال وسلامة السائقين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)