【فيديو】مسيرة مهرجان الكوسبلاي الدولي في محافظة ناغويا اليابانية

أخبار اليابان

أقيمت فعاليات ”قمة الكوسبلاي العالمية 2023“ في محافظة ناغويا اليابانية، وهو الحدث الذي يحظى باهتمام كبير في اليابان والعالم على حد سواء. ما بدأ كحدث غامض في عام 2003 نما بشكل كبير في السنوات التالية، واكتسب أخيرًا ظهورًا إعلاميًا كبيرًا في عام 2006 عندما كانت وزارة الخارجية اليابانية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في دعم الحدث. وجاء ترسيخه كحدث رئيسي للثقافة اليابانية في عام 2008. في الوقت الحاضر، يشهد الحدث أعدادًا كبيرة من المشاركين والمتفرجين كل عام. وفي يوم 6 أغسطس/ آب، وهو اليوم الأخير من ”قمة الكوسبلاي العالمية 2023“ قام ممثلون من 33 دولة ومنطقة حول العالم، بالتجول في منطقة التسوق في ناغويا. تم تقليص حجم الحدث بسبب تأثيرات فيروس كورونا، لكن هذا العام عاد إلى طبيعته لأول مرة منذ 4 سنوات، وتجمع الكثير من الناس للاستمتاع بالحدث.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)