اليابان تبدأ في تصريف مياه فوكوشيما في نهاية الشهر الحالي على أقرب تقدير

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط الحكومة اليابانية للبدء في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتضررة في المحيط في وقت مبكر من أغسطس/ آب، وفقاً لمصادر حكومية عدة يوم الاثنين.

سيلتقي رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بقادة أمريكيين وكوريين جنوبيين في الولايات المتحدة في 18 أغسطس/ آب وسيشرح سلامة المياه المعالجة. بعد العودة إلى اليابان، من المتوقع أن يناقش كيشيدا هذه المسألة مع الوزراء المعنيين ويتخذ قرارًا رسميًا بجدول زمني مفصل بخصوص تصريف المياه.

بالتزامن مع قمة الدول الثلاث، من المقرر أن يعقد كيشيدا محادثات منفصلة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. أعرب يون عن درجة من الفهم بشأن تصريف المياه، بينما كان ينتقد الحزب المعارض في كوريا الجنوبية الخطة بشكل مستمر.

سيتخذ كيشيدا القرار الرسمي بعد عودته إلى اليابان على ما يبدو لإظهار اهتمامه بموقف يون بشأن هذه القضية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)