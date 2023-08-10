الصين ترفع الحظر عن الرحلات الجماعية لليابان ودول أخرى

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بكين - (جيجي برس) - أعلنت الحكومة الصينية يوم الخميس أنها سترفع الحظر المفروض على الرحلات الجماعية إلى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال اليوم.

بدأت الصين تعليق جولات المجموعات الخارجية في يناير/ كانون الثاني 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. منذ فبراير/ شباط من هذا العام، تم رفع الحظر عن 60 دولة، ولكن ليس بالنسبة لليابان.

من الواضح أن بكين تأمل في إضافة قوة دفع للجهود المبذولة لتحسين العلاقات مع اليابان قبل الذكرى الـ 45 لإبرام معاهدة السلام والصداقة بين اليابان والصين يوم السبت.

وقال نائب وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي في مؤتمر صحفي في طوكيو إن ”الحكومة اليابانية ستواصل العمل لتعزيز التبادلات بين شعبي البلدين“.

وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، زار 9.59 مليون صيني اليابان في عام 2019 قبل الجائحة، وهو ما يمثل حوالي 30٪ من جميع الزوار الأجانب لليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)