الشركات اليابانية في معركة صعبة مع المنافسين الصينيين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) - نمت الشركات الصينية لتصبح منافسة قوية للشركات اليابانية بعد 45 عاما من توقيع معاهدة السلام والصداقة بين البلدين في شرق آسيا في عام 1978.

نظرًا لأن الاقتصاد الصيني حقق نموًا مذهلاً بفضل الاستثمارات اليابانية بعد إبرام المعاهدة الثنائية، فقد عززت الشركات في الصين تقنياتها وترتيبها المالي.

قال مسؤول كبير في شركة صناعة سيارات يابانية تعمل في الصين: ”نحن الآن على وشك الانسحاب“ من الصين.

تعمل شركات صناعة السيارات الصينية، بما في ذلك شركة BYD، على توسيع مبيعاتها بسرعة في سوقها المحلية، حيث تنتشر السيارات الكهربائية على خلفية الدعم من الحكومة الصينية. انخفضت حصة شركات صناعة السيارات اليابانية مجتمعة في سوق سيارات الركاب الصينية بمقدار 5.2 نقطة مئوية خلال عام واحد فقط.

يقوم صانعو السيارات الصينيون بحملات قوية لبيع سياراتهم أيضًا في أوروبا وجنوب شرق آسيا، وقد تفوقت على شركات صناعة السيارات اليابانية لتحتل المرتبة الأولى في صادرات السيارات في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. ومن المتوقع أن يظل صانعو السيارات الصينيون في الصدارة طوال العام أيضًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)