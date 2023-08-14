تأخر التشريع الخاص بتقنية المساعدة على الإنجاب في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي بريس) - لم تحقق الجهود المبذولة في اليابان لوضع إطار قانوني لتكنولوجيا التكاثر المساعد، حيث يولد الطفل باستخدام الحيوانات المنوية أو البويضة من شخص ثالث، تقدمًا فعليًا.

في الوضع الحالي، ليس مضمونًا حق الأطفال الذين يولدون من خلال علاج الخصوبة معرفة والديهما البيولوجيين، مما يجعل استخدام التلقيح الاصطناعي باستخدام حيوانات منوية أو بويضة من شخص ثالث مستحيلاً من الناحية الفعلية.

في حين أن الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق قد تعثرت بسبب قضايا مثل من يجب أن يكون مؤهلاً لتقنية التكاثر المساعد وما إذا كان يجب السماح بالولادة بواسطة وكيل بديل، فقد زادت الدعوات المتزايدة لوضع التشريعات ذات الصلة في وقت مبكر.

تمت المصادقة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 على قانون خاص يتعلق بالقانون المدني ينص على العلاقات الأبوية للأطفال الذين يولدون من خلال تكنولوجيا التكاثر المساعد. ومع ذلك، تم تأجيل تفاصيل، بما في ذلك ضمان حق هؤلاء الأطفال في معرفة آبائهم أو أمهاتهم البيولوجيين وتنظيم وساطة التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات.

تنص المادة التكميلية للقانون الخاص على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في غضون حوالي عامين بشأن هذه القضايا. كانت مجموعة من السياسيين العابرة للأحزاب التي قادت مناقشات حول هذه المسائل تهدف إلى صياغة إطار قانوني ضروري خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية في خريف 2022.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)