السلطات اليابانية تحذر من اقتراب الإعصار ”لان“ وتحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - من المتوقع أن يصل إعصار لان القوي إلى اليابسة بالقرب من شبه جزيرة كي في غرب اليابان في صباح يوم الثلاثاء، مما يجلب رياحًا وأمطارًا قوية جدًا، فضلاً عن طقس عاصف، خاصة إلى منطقة توكاي الوسطى والمنطقة الغربية كينكي.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يتوقع أن يضرب إعصار ”لان“ جزيرة هونشو الرئيسية الثلاثاء وأن يؤدي إلى تساقط 40 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة في بعض المناطق.

وستشهد بعض البلدات رياحا تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة الاثنين، لتزداد إلى 180 كيلومترا الثلاثاء لدى وصول الإعصار إلى هونشو، وفق هيئة الأرصاد.

تحث وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان المحليين على أن يكونوا في حالة تأهب قصوى للانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة والأنهار المتضخمة، وكذلك الرياح العاتية والأمواج العالية.

قد تتشكل منطقة هطول الأمطار الخطية، أو مجموعة من السحب التراكمية التي تسبب هطول أمطار غزيرة، في منطقة كانتو-كوشين الشرقية إلى المنطقة الوسطى بحلول صباح الثلاثاء، في منطقة كينكي ومنطقة شيكوكو الغربية بحلول بعد ظهر يوم الثلاثاء، في منطقة توكاي بحلول يوم الثلاثاء، ليلاً وفي منطقة تشوغوكو الغربية بين صباح وبعد ظهر يوم الثلاثاء.

يوم الاثنين، صدرت تعليمات لسكان مدينة شينغو وبلدة كوشيموتو، سواء في محافظة واكاياما الغربية، وكذلك مدينة ساكوراي في محافظة نارا الغربية، بالإخلاء بسبب مخاوف من هبوب رياح وأمطار قوية.

وأعلنت الخطوط اليابانية إلغاء 19 رحلة مقررة الاثنين و240 رحلة مقررة الثلاثاء. كما أعلنت منافستها ”خطوط كل اليابان الجوية“ عن خطط لإلغاء رحلات.

يتوقع أيضا بأن تعلّق عدة خدمات قطارات سريعة رحلاتها الثلاثاء خصوصا في المناطق المحيطة بأوساكا وناغويا على جزيرة هونشو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)