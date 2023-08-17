تعاون أمريكي- ياباني لتطوير صاروخ اعتراضي فرط صوتي

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طوكيو - (جيجي برس) - تخطط اليابان والولايات المتحدة لتطوير صاروخ جديد بشكل مشترك لاعتراض الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تطورها الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

من المتوقع أن يتوصل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق بشأن التطوير المشترك في اجتماعهما الثنائي على هامش القمة الثلاثية بين البلدين وكوريا الجنوبية يوم الجمعة.

ستكون هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها طوكيو وواشنطن بتطوير صاروخ معترض بشكل مشترك، بعد صاروخ Standard Missile-3 Block 2A.

وكانت الولايات المتحدة واليابان قد اتفقتا في يناير/كانون الثاني الماضي على النظر في تطوير الصاروخ الاعتراضي في اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيريهما اليابانيين، وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع ياسوكازو هامادا.

نظام الدفاع الصاروخي الحالي في اليابان هو نظام من جزأين يتم فيه إطلاق صاروخ SM-3 من مدمرة Aegis التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية لاعتراض التهديدات خارج الغلاف الجوي، ونظام Patriot Advanced Capability-3 التابع لقوات الدفاع الذاتي الجوية.

تنتقل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بأكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت على ارتفاعات منخفضة نسبيًا ومع مسارات غير منتظمة، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة من الصواريخ الباليستية التقليدية ذات المسارات المكافئة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)