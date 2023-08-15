شركات الخدمات اللوجستية اليابانية وتجار التجزئة يعلقون الخدمات بسبب الإعصار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ستعلق شركات اللوجستيات والتجار في اليابان خدماتهم في غرب ووسط اليابان يوم الثلاثاء، نظرًا لتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بسبب الإعصار ”لان“.

أعلنت شركة ساغاوا إكسبريس أنها ستعلق جمع وتوصيل الطرود في المحافظات الغربية وهي أوساكا، هيوغو، واكاياما، نارا، كيوتو، شيغا، بالإضافة إلى جزء من محافظة ميء الغربية.

ذكرت الشركة أيضًا أنه قد يكون هناك تأخير في جمع وتوصيل الطرود في مناطق غرب شيكوكو وتشوغوكو ومناطق وسط توكاي وهوكوريكو.

ستعلق شركة نيبون إكسبريس عمليات الشحن الجوي المحلي في أوساكا، هيوغو، واكاياما، نارا، كيوتو، وشيغا.

من ناحية أخرى، ستقوم شركة ياماتو للنقل بجمع الطرود من العملاء الذين يقبلون تأخير التسليم المحتمل في منطقة كينكي الغربية، بالإضافة إلى محافظات توكوشيما، كاغاوا، وكوتشي في شيكوكو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)