اليابان تستأنف استخدام طائرات أوسبري العسكرية

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن استئناف الرحلات الجوية بطائرة أوسبري التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع لفحص السلامة.

تم فحص طائرة النقل ذات الدوران المائل بعد إصدار تقرير عن تحطم طائرة أوسبري تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن الحكومة المركزية أخطرت حكومة مدينة كيسارازو بمحافظة تشيبا، حيث تنتشر طائرات أوسبري مؤقتًا، وحكومة محافظة ساغا، الموقع الرسمي للانتشار، باستئناف الرحلة اعتبارًا من يوم الاثنين.

تم تعليق تحليق طائرات أوسبري من 22 يوليو/ تموز، بعد إصدار تقرير التحقيق في الحادث. وقررت قوات الدفاع الذاتى البرية استئناف استخدام الطائرة بعد التأكد من اجراءات السلامة الواردة فى التقرير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)