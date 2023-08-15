الإعصار ”لان“ يصل اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وصل إعصار لان إلى اليابسة بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كي في محافظة واكاياما، غرب اليابان، حوالي الساعة الخامسة صباح الثلاثاء.

تسبب الإعصار لان في هبوب رياح قوية في مناطق كينكي وتشوغوكو وشيكوكو الغربية ومنطقة توكاي الوسطى، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من اليابان.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار شمالا ويعبر منطقة كينكي ليصل إلى بحر اليابان مساء الثلاثاء.

طلبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الناس البقاء في حالة تأهب قصوى وحذر ليس فقط للعواصف والأمواج العالية والمد والجزر ولكن أيضًا الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)