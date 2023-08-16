وزير التحول الرقمي الياباني يعيد راتب 3 أشهر طواعية تحملًا للمسؤولية

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طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير التحول الرقمي كونو تارو يوم الثلاثاء إنه سيعيد طواعية ثلاثة أشهر من راتبه الوزاري لتحمل المسؤولية عن عدد كبير من المشاكل المتعلقة بنظام بطاقة الهوية اليابانية.

وقال كونو في مؤتمر صحفي ”يجب أن أتحمل المسؤولية كوزير مسؤول عن النظام“، مشيرًا إلى مشاكل مثل الاستجابة المتأخرة لحالات الحسابات المصرفية لتلقي المنافع العامة التي تم ربطها بشكل خاطئ ببطاقات هوية لأشخاص آخرين.

قال كونو إنه سيظل ملتزمًا بوظيفته.

أكدت الحكومة 940 حالة من حالات الخلط في الحسابات المصرفية.

وقال كونو ”كان نظام تبادل المعلومات داخل الوكالة الرقمية غير كاف، واستغرق الإبلاغ عن الحالات فترة طويلة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)