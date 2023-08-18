الأحزاب السياسية اليابانية تعزز دعمها للمرشحات

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طوكيو، 18 أغسطس (جيجي برس) - تقوم الأحزاب السياسية اليابانية بزيادة دعم المرشحات الإناث كجزء من التحضيرات للانتخابات القادمة لمجلس النواب.

تأمل الأحزاب في كسب دعم الناخبين المستقلين من خلال إظهار التزامهم بزيادة عدد النواب الإناث حيث تتأخر اليابان عن دول أخرى فيما يتعلق بمشاركة النساء في السياسة.

ومع ذلك، لم يزد عدد المرشحات الإناث كما كان متوقعاً، ولا يزال بعيدًا عن الهدف الحكومي المتمثل في رفع نسبة المرشحات الإناث في انتخابات مجلس النواب إلى 35٪ بحلول عام 2025.

أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في يونيو/ حزيران أنه سيزيد نسبة النواب الإناث في الحزب من 12٪ الحالية إلى 30٪ خلال العشر سنوات المقبلة، وهذا هو أول هدف رقمي من نوعه.

تتضمن الإجراءات الدعم المحدد التي أعلن عنها الحزب الليبرالي الديمقراطي توفير مساعدات مالية بقيمة مليون ين لكل مرشحة جديدة، وتغطية تكاليف رعاية الأطفال من مصاريف الحزب وإنشاء مكتب للاستشارات بشأن التحرش.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)