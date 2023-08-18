الناشرون اليابانيون يعبرون عن مخاوفهم بشأن حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعربت جمعية ناشري الصحف والمحررين في اليابان وثلاث جمعيات أخرى لصناعة المحتوى عن قلقها في بيان مشترك صدر يوم الخميس بشأن عدم مراعاة حماية حقوق النشر بشكل كافٍ خلال تطوير الذكاء الاصطناعي.

الجمعيات الأخرى هي جمعية ناشري المجلات في اليابان، وجمعية حقوق الصور في اليابان، وجمعية ناشري الكتب في اليابان.

في البيان المشترك، قالت هذه الجمعيات إن الذكاء الاصطناعي الحالي ينشئ محتوى استنادًا إلى تحليل كميات كبيرة من البيانات المجموعة من الإنترنت دون موافقة ودون دفع أموال لأصحاب حقوق النشر.

أشار البيان إلى أن قانون حقوق النشر في اليابان أكثر تفضيلًا لتعلم الذكاء الاصطناعي من قوانين الدول الأخرى، وأشار إلى طبيعة غير واضحة لتفسير أحد أحكام القانون التي تحظر استخدام المواد المحمية بحقوق النشر لأغراض التعلم إذا كان سيؤثر على مصالح صاحب حقوق النشر بشكل ”لا معقول“.

نتيجة لذلك، يمكن أن يتم إنشاء كميات كبيرة من المحتوى دون أن يحصل أصحاب حقوق النشر على فوائد، مما يجعل من الصعب عليهم مواصلة أنشطتهم الإبداعية، وفقًا لبيان الجمعيات الأربعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)