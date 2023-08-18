كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أفادت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية للبرلمان يوم الخميس أن هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يتزامن مع قمة ثلاثية بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

كما أشارت وكالة الاستخبارات إلى احتمال إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري مرة أخرى بين أواخر هذا الشهر وأوائل الشهر المقبل، حسبما صرح نائب كوري جنوبي للصحفيين.

وبحسب النائب، أشارت الوكالة إلى تحركات نشطة للمركبات في مناطق من بينها ضاحية سانوم دونغ في بيونغ يانغ، حيث توجد منشآت إنتاج الصواريخ.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تجري كوريا الشمالية تجارب مثل إطلاق صاروخ قادر على حمل أسلحة نووية تكتيكية.

وانتهت المحاولة الأولى لكوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مايو/أيار بالفشل.

تعقد القمة اليابانية - الأمريكية - الكورية الجنوبية فى الولايات المتحدة يوم الجمعة بالتوقيت المحلى. من المتوقع أن تكون سبل التعامل مع كوريا الشمالية على رأس جدول الأعمال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)